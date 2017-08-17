商界不滿維州衝突 川普索性解散顧問團

2017-08-17 03:44

〔中央社〕美國總統川普對維吉尼亞的白人至上主義集會演變為暴力衝突的談話，讓他的企業顧問團連日來出現多名成員憤而退出的情況，川普今天索性解散2個企業顧問委員會。

法新社報導，川普在推特寫道：「與其為製造業委員會&戰略與政策論壇的商界人士帶來壓力，我索性把這兩個單位關了，謝謝你們！」

由於不滿川普對維州白人至上主義者暴力集會的回應方式不當，包括默克（Merck）藥廠、安德瑪（Under Armour）和英特爾（Intel）等企業的執行長紛紛離開前述委員會或論壇。