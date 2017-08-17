川普找28歲美女 出任白宮臨時聯絡室主任

白宮官員告訴媒體，通訊顧問希克斯（左）已被任命為白宮臨時聯絡室主任。（歐新社）

2017-08-17 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕白宮官員告訴媒體，通訊顧問希克斯（Hope Hicks）已被任命為白宮臨時聯絡室主任。該官員還表示，政府會在適當的時間發布正式人選。

綜合外媒報導，在上個月華爾街金融家史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）戲劇性地在上任10天被開除後，在川普身邊待最久的政治助手、也是他最信任的人之一，28歲的希克斯將臨時補上白宮聯絡室主任這個空缺。

希克斯大學畢業後曾待過知名公關公司，自2014年開始為川普家族工作，起初是在第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）身邊，直到2015年1月，川普要求當時26歲的希克斯成為他的新聞秘書，是第一批加入川普競選新聞團隊的成員之一。

當川普就任總統後，希克斯出任通訊顧問、白宮戰略傳播總監，未來她將和白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）一起工作，直到白宮宣布正式的聯絡室主任。

希克斯（圖中）未來將和白宮發言人桑德斯一起工作，直到白宮宣布正式的通訊聯絡主任。（法新社）