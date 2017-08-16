圍棋AI大賽 交大「CGI」逆轉擊敗世界第二中國「絕藝」

在世界AI圍棋賽上，台灣交大的「CGI」（白方）爆冷擊敗號稱世界第二的中國AI「絕藝」（黑方）。（翻攝自微博）

2017-08-16 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國舉辦世界AI圍棋大賽，雖然傳奇「AlphaGo」已經退役沒有參賽，仍有12支來自世界各地的隊伍參加。在今天（16日）的賽事中，台灣交大的「CGI」爆冷擊敗了號稱世界第二的中國AI「絕藝」和日本老牌AI「DeepZenGo」，以全勝之姿晉級。

綜合媒體報導，「CGI」在早上先擊敗了日本知名AI「DeepZenGo」，下午與中國騰訊開發的「絕藝」交手，到中盤時仍是絕藝佔上風，一旁擔任賽評的柯潔也認為絕藝勝券在握，沒想到中後段局勢翻盤，絕藝開始出現一連串失誤，最終被CGI逆轉擊敗。

中國「絕藝」曾在第10屆UEC世界電腦圍棋大賽奪冠，號稱是最接近AlphaGo的圍棋AI。

交大吳毅成教授表示，有幸抓住了對手的失誤，才得以逆轉。CGI是交大團隊2015年開發，一開始棋力只有業餘三段水準，經過不斷改良，在7月的人機賽中曾二度擊敗紅面棋王周俊勳。

「2017鄂爾多斯中國圍棋大會首屆世界智能圍棋公開賽」將於明天（17日）進入新一輪單淘汰決賽，總冠軍將有機會和中國圍棋世界冠軍孔潔對決。