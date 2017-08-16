黎巴嫩跟上腳步 國會通過廢除「嫁給強姦犯」法條

黎巴嫩女權團體「ABAAD」在今年4月在首都貝魯特海邊吊掛許多染血的婚紗，以敦促當局廢除刑法第522條。（法新社）

2017-08-16 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩也跟上不少阿拉伯國家的腳步，國會在週三（16日）通過廢除一項有爭議的法條：允許強姦犯和受害者結婚以免除罰則。女權活動人士大力讚揚這項修法行動。

《路透》和《法新社》報導，黎巴嫩刑法第522條，讓強姦犯若和遭他施暴的受害者結婚，可逃過法律責任。去年提案廢除後，國會在週三通過廢除這項法條。約旦剛在本月初廢除相關條款，突尼西亞則在上個月進行採取類似行動。

黎巴嫩女權團體「ABAAD」的馬斯莉（Roula Masri）表示，對黎巴嫩婦女來說，這絕對是值得大肆慶祝的一步。該團體已為廢除這項法條努力了一年對，包括在今年4月在首都貝魯特海邊吊掛許多染血的婚紗。

黎巴嫩人權觀察研究員哈瓦亞（Bassam Khawaja）說，在黎巴嫩，還有許多有礙婦女權利發展的問題需要解決，國會應該立即通過立法，終止婚內強姦，以及目前仍合法的童婚。

至於有多少強姦犯和受害者結婚已逃掉刑責，目前沒有相關數字，但活動人士表示，這種做法主要發生在農村。