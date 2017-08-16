埃及新發現3座千年古墓 人面石棺保存完整

埃及考古發現3座千年古墓，其中有保存完整的人面石棺。（歐新社）

2017-08-16 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕埃及金字塔充滿神秘色彩，在開羅南部明亞省（Minya）阿卡明阿薩拉維（Al-Kamin al-Sahrawi）地區，從2015年開始挖掘至今，考古學家發現距今約2000多年歷史的3座古墓，這些古墓可追溯回托勒密王國時期（Ptolemaic Period），其中還發現保存完整的人面石棺。

綜合媒體報導，埃及古物部昨日發出聲明表示，考古學家發現3座古墓，這些古墓是在首都開羅以南明亞省的尼羅河谷（Nile Valley）被發現，該地區被稱阿卡明地區。其中一座古墓有條垂直的通道通往墓室，考古學家在那間墓室發現人面石棺蓋、埋葬2男2女的4座石棺以及9個葬坑。另一座古墓也有條垂直的通道，通往2間墓室，其中一間墓室共有6個葬坑，其中包括1名孩童的葬坑。而第三座古墓還在挖掘當中。

依據出土的石棺與黏土碎片顯示，距今約2500年至2300年前，該地區為埃及第27王朝與希臘羅馬時期之間的大型墓地。負責帶領考古團隊的代表阿里（Ali al-Bakry）表示，這是一個大型城市裡的大型公墓的一部分，並非外界謠傳是軍事基地。

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