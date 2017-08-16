辛巴威第一夫人打嫩模挨告 93歲總統赴南非營救

2017-08-16 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威總統穆加比（Robert Mugabe）的老婆葛瑞斯（Grace Mugabe）在日前遭指控涉嫌攻擊南非女模，昨（15）日在南非法庭進行審判。根據外媒報導，穆加比原定在18日抵達南非參加非南開發共同體（Southern African Development Community）會議，私人飛機卻在今（16）日提前抵達南非，要求用外交豁免權，試圖解救老婆。

辛巴威的第一夫人葛瑞斯遭控於13日在山同市（Sandton）的20號飯店（Capital 20 West Hotel），用延長線打傷南非20歲女模恩格斯（Gabriella Engels）。當時恩格斯正與葛瑞斯的兩名兒子在飯店內，恩格斯指控葛瑞斯將她的後腦勺與額頭打到流血受傷，南非警方也隨即對葛瑞斯展開調查。

根據南非媒體《Times LIVE》16日報導，南非的代理警察局長莫席巴（Lesetjia Mothiba）說，葛瑞斯的律師已經表示葛瑞斯願意與南非警方合作。報導引述辛巴威的消息指出，穆加比的私人飛機於16日抵達南非，為了營救老婆，高齡93歲的穆加比只好提前到達南非。

辛巴威第一家庭近來爭議不斷，穆加比常常大花人民的稅金，支付家庭成員放蕩不羈、奢侈豪華的花費行為。穆加比的兩名兒子在7月中就傳出在出租的公寓中飲酒吸毒，鄰居找來社區保安制止，卻遭到兩名兒子的保鑣毆成重傷。近幾天又傳出辛巴威第一夫人攻擊南非女模案件，讓辛巴威第一家庭在度蒙上陰影。