曼谷的水上郵差 穿梭運河搏感情

水上郵差諾巴多說，他送的不只是信，還有感情。（法新社）

2017-08-16 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕諾巴多（Nopadol Choihirun）是泰國曼谷最後僅存的幾位，透過駕駛小船送郵件的郵差。當雨季即將來臨，烏雲逐漸壟罩著曼谷天空，諾巴多駕著飽受風霜的老船躲在雙線大橋下，保護船上的郵件與包裹不被雨淋濕。這位水上郵差說，他送的不只是信，還有感情。

綜合媒體報導，55歲的諾巴多，每週兩次會穿越在曼谷曼坤天區（Bang Khun Thian）的運河。居民們只要聽到小船上發動機的聲音，或是附近小狗的叫聲，便知道他們的郵件送來了。

漂浮在河上的木頭和垃圾，經常卡住船的螺旋槳。這是諾巴日常工作的冒險。諾巴多說：「這比坐在辦公室或騎自行車更好，我會見到居民們，並與他們有更多的交流。」諾巴多告訴記者，「有些村民會邀我吃午飯，或請我喝杯水。這就是我工作的迷人之處，我很開心。」

曼谷繁忙的水上交通使曼谷有「東方威尼斯」的美稱。但快速的城市化已經使得人口爆炸式增長，並建蓋了越來越多的摩天大樓和公寓。但對於仍住在運河旁的居民來說，郵件服務仍是不可或缺的，即使送來的通常都是水費與電費的帳單。

居民們只要聽到小船上發動機的聲音，或是附近小狗的叫聲，便知道他們的郵件送來了。（法新社）

對於住在運河旁的居民來說，郵件服務仍是不可或缺的。（法新社）

諾巴多說：「這比坐在辦公室或騎自行車更好，我會見到居民們，並與他們有更多的交流。」（法新社）

昂貴的燃料是乘船送信的一個缺點。（法新社）