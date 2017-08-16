中華台北＝英國華府？ 紐約時報這樣說…

紐約時報16日發文，報導日前引發軒然大波的台北世大運媒體手冊英文版用詞爭議。（圖擷取自紐約時報臉書）

2017-08-16 20:57

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國《紐約時報》網路版16日刊出一篇發自台北的報導，探討日前引發軒然大波的2017年台北世大運英文版媒體手冊的用詞爭議；為協助不熟悉兩岸歷史與不了解台灣因奧會模式不得不自稱「中華台北」（Chinese Taipei）的讀者，紐時臉書小編轉發文時還如此形容：「想像一下，假如美國舉辦一大主要國際活動時，條件之一是要自稱『英國華府』（British Washington）。」

這篇以「名稱有何玄機？台灣將備受矚目」為題的報導，先從台灣為何在國際活動中得自稱「中華台北」的歷史緣由說起，接著除了描述世大運英文版媒體手冊的用詞問題，也提及台灣名稱所導致的兩岸外交角力（中國施壓台灣駐外代表處改名），與雙方過去曾在體育場上爆發的衝突（2016年3月U18世界冰球錦標賽兩岸球員群毆與中國球員拿五星旗嗆台灣球迷）。