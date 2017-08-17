英新航母首度回母港 數萬民眾歡呼迎接

英國最新航空母艦「伊莉莎白女王號」16日時首度停在母港朴茨茅斯，受到現場數萬人歡呼迎接。（彭博）

2017-08-17 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國海軍最新核動力航空母艦「伊莉莎白女王號」於今年6月間展開「處女航」，本月16日時首度停在母港朴茨茅斯（Portsmouth），受到現場數萬人歡呼迎接。

費時8年時間建造的「伊莉莎白女王號」航空母艦，它是英國繼冷戰時期建造的無敵級航母（Invincible-class）後，在1999年提出新版航母興建計畫，是英國有史以來最大的船艦，至於二號艦威爾斯親王號則仍在興建中。

為迎接長280公尺、6萬5000公噸的「伊莉莎白女王號」，朴茨茅斯港在港區周邊畫出無人機禁飛區，在港口周邊則聚集了大批民眾圍觀，並紛紛拿起手機與「伊莉莎白女王號」自拍合照。

外媒報導指出，目前「伊莉莎白女王號」還在進行海上測試，還無法部署飛機，估計要到2018年才能開始自甲板試飛。估計接下來可服役50年的它，未來都將以朴茨茅斯軍港作為基地。

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英國最新航空母艦「伊莉莎白女王號」16日時首度停在母港朴茨茅斯，在港口周邊則聚集了大批民眾圍觀，並紛紛拿起手機與「伊莉莎白女王號」自拍合照。（法新社）

英國最新航空母艦「伊莉莎白女王號」16日時首度停在母港朴茨茅斯，受到現場數萬人歡呼迎接。（彭博）

英國海軍最新核動力航空母艦「伊莉莎白女王號」於今年6月間展開「處女航」，16日時首度停在母港朴茨茅斯，受到現場數萬人歡呼迎接。（路透）

英國首相梅伊也到朴茨茅斯港迎接「伊莉莎白女王號」。（路透）

費時8年時間建造的「伊莉莎白女王號」航空母艦，長280公尺、重6萬5000公噸。（歐新社）