英國經典紅色電話亭 5年內將拆掉一半

由英國建築師史考特所設計的K2版紅色電話亭於1926年首次於倫敦街頭亮相，之後遍佈英國大街小巷。（路透）

2017-08-16 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕隨著手機普及，公共電話使用量的降低，英國現存一半以上的電話亭淪為賠錢貨，英國電信公司（BT）計畫未來5年內，將拆除英國一半以上的電話亭。

綜合媒體報導，英國特有的獨特風景「紅色電話亭」在近10年當中，使用量已大跌逾9成。根據《星島日報》引述英國電信公司表示，每年耗資約600萬英鎊（約2億新台幣）來維持電話亭的營運，但在當地4萬個電話亭當中，有三分之一的電話亭每個月使用次數不足一次，因此計劃未來5年內，將拆除約2萬個電話亭。

英國電信發言人表示，若區域內400米只有一座電話亭的話，將會先徵詢地方政府意見，若有反對意見，將會停止拆除。

紅色電話亭的拆除與否，也在倫敦當地爭執不斷，反對者認為，在偏遠農村和其他手機信號差的地方，公共電話亭對於保證通訊仍有至關重要的作用。

由英國建築師史考特（Giles Gilbert Scott）所設計的K2版紅色電話亭於1926年首次於倫敦街頭亮相，之後遍佈英國大街小巷。現存的電話亭中約有7000個為傳統紅色電話亭，其中約有2400個已被當局列入為二級歷史建築。

隨後史考特又於 1935 年設計了改進後的電話亭K6，此電話亭的再設計是為了慶祝國王喬治五世的盛典，這個K6版紅色電話亭也沿用至今。