「屠夫」被控顛覆國家 北大教授：他是模範公民

2017-08-16 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕網路暱稱「超級低俗屠夫」的44歲中國維權人士吳淦，被指控涉嫌「顛覆國家政權罪」，週一（14日）在天津法院接受不公開審訊。一名北京大學教授在外媒撰文，質疑國家機器在行使權力過程中相當不謹慎，更指「屠夫」不是「顛覆國家政權」的罪犯，是「積極踐行權利、守護憲法、監督政府的模範公民」。

北京大學憲法學教授張千帆在英國「金融時報中文網（FT中文網）」撰文指出，中國刑法中的「危害國家安全罪」有點像過去的「現行反革命」，一旦被掛上這樣的罪名，似乎就成了「階級敵人」，普通嫌犯能享有的權力一概被剝奪，如此不受約束的國家權力用起來相當方便，也難怪類似罪名近年來越來越普遍。

張千帆說，「顛覆」是指通過暴力、陰謀等非和平手段摧毀政權；「國家政權」則是指一種政治體制，不是某一屆特定政府或領導人，「更重要的是，批評體制、政府或官員顯然不構成『顛覆國家政權』。」他指出，「屠夫」嘲弄地方官員、抨擊制度弊端的方式，雖較為低俗、粗魯或激烈，但不構成「顛覆」，就算批評方式不當，政府最多只能給予行政處分。

張千帆也指出，吳淦的批評、謾罵都是針對特定官員，「他們並不能和「國家政權」劃等號，甚至連「國家機關」都談不上。他們只是替國家「打工」的人」；但起訴書卻把他們等同於「國家機器」，以致激烈一點的批評都成了「顛覆」。

張千帆最後表示，真正的「顛覆國家政權」是指組織、策畫、實施或煽動暴力推翻政府，不是通過各種方式的言論批評政府，「以此標準衡量，『屠夫』不是『顛覆國家政權』的罪犯，而是積極踐行權利、守護憲法、監督政府的模範公民」。

2015年，中國發生709「維權律師」大抓捕事件，上百位中國律師、維權人士等突然遭公安單位逮捕，這些人皆陸續被定罪服刑，吳淦是最後2、3件餘案之一。