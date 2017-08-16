中國「共享寶馬」 被人拿來玩甩尾？

中國有公司推出了「共享寶馬」，引發關注。（圖擷取自微博）

2017-08-16 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕共享經濟正夯，共享汽車已不稀奇，中國有公司推出了「共享寶馬」，顧客一天最多只要付200元人民幣（約910元台幣），不用油錢，就能駕駛嶄新的BMW汽車，不過有民眾稱，有人開著「共享寶馬」玩甩尾，現場塵土飛揚，影片曝光後，有網民調侃：「共享一天賺200元，卻得換2條輪胎」，但共享汽車公司負責人隋宏洋否認影片中的汽車是「共享寶馬」，認為影片是有人惡搞，已經報警。

綜合中國媒體報導，「共享寶馬」收費標準是每公里1.5元人民幣（約7元台幣），每天最多收200元人民幣，而使用的BMW都是嶄新的1系列，顧客使用也不需要加油，全都由平台負責。

不過有民眾稱，有人把「共享寶馬」當作練習甩尾的車輛來用，由影片可見，這輛藍色的寶馬被人開到一處空地，駕駛邊開邊甩尾，現場塵土飛揚。

這段名為「共享寶馬第一天」的影片上傳網路後，引發議論，許多中國網民紛紛留言調侃：「國內的素質連共享單車都沒玩好，還上什麼共享汽車」、「不是自己的東西就不會心疼」。

但也有許多網民質疑，表示影片中的車輛是3系列，和「共享寶馬」的1系列不同，更有網民稱「這鍋瀋陽人不背！」

共享汽車公司負責人隋宏洋也否認影片中的車輛是「共享寶馬」，因為「共享寶馬」還沒有上線，且影片中車輛款式是3系列，但「共享寶馬」是1系列，認為影片是有人惡搞，已經報警。