黃之鋒有心理準備明入獄 《紐時》：中國治港警鐘

2017-08-16 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港高等法院上訴庭週四（17日）將宣布2014年「重奪公民廣場案」的判刑覆核結果，被告之一、香港學運領袖黃之鋒表示，他已有心理準備會被判處即時監禁。《紐約時報》社評就指出，若學運領袖入獄，可視為中國進一步干預香港事務的警鐘。

綜合港媒報導，繼港府律政司提出上訴的「新界東北案」，在15日宣判13名泛民派人士改判監禁8至13個月後，2014年「重奪公民廣場案」也將在17日宣判覆核結果，此案被視為「佔中運動」的序幕，黃之鋒、周永康及羅冠聰去年被處社會服務令或緩刑，但律政司不服判決，申請判刑覆核要求加重刑罰。

黃之鋒週三接受電台訪問時表示，已有心理準備自己要即時監禁，一旦入獄，會在獄中完成學業。他也指出，要好好思考，為何法庭從今年開始很強調要阻嚇同樣事情再次發生，過去鮮少聽到這個觀點，相信日後會有更多年輕人被送入獄中。

黃之鋒也說，既然明天將入獄和已經在獄中的年輕人都未放棄，香港人不用這麼早放棄。黃之鋒15日晚間還在臉書表示，要朋友們今晚到公民廣場一聚，「否則週四下午判刑過後，大概也要在2018年才可再見。」

此案也引發國際媒體關注，《紐約時報》15日發表一篇社論「Three Young Voices Versus a Superpower」，文章指出，如果香港出現第一位入獄的政治犯，將會是香港現代史的第一個分水嶺，敲響中國進一步干預香港事務的警鐘。

社論指出，當英國在20年前把香港回歸中國時，是希望這個地區的西方自由會逐漸影響專制的中國，但現實卻相反，曾自詡獨立的香港法院，正面臨成為中國共產黨工具的壓力，「一國兩制」的承諾正被「一國一制」的現實取代。