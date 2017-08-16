中國狼師疑性侵兒童拍片牟利 至少30多人受害

2017-08-16 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日爆發一起極為嚴重的性侵案件，一名網友舉報，網路上流傳一個名為「江蘇劉老師，媲美欣」的兒童性侵系列影片，影片多達數十部，畫面中的受害者大部分皆為年僅7、8歲的女童、男童，當前研判受害孩童至少30多人。目前江蘇網警已著手調查此案，但目前仍未正式查獲任何與本案相關的嫌疑人。

綜合中媒報導，一名網友在知識問答網站《知乎》發表：「看到親生父親強姦幼女的微信小視頻，心裡不舒服我該做點什麼？」的問題，並附上2張照片，照片上年僅7、8歲的小女孩身穿紅色上衣，黑裙被撩至腰際，手拿著平板電腦把玩，下體與臉部則被打上馬賽克。這名網友表示，原本想要去報警，但認為地方警察不可信賴，所以只好PO網求助。

隨後有網友向警方舉報提供相關兒童性侵系列資料，發現這些性侵幼童影片源頭都來自「江蘇劉老師，媲美欣」，該舉報網友稱，影片中有嫌疑人「劉老師」的露臉照，且所拍攝的影片還被賣至國外A片網站牟利，據悉已達75部之多。江蘇網警在官方微博表示，已接獲網友舉報，目前正展開調查。

近日先有中國一名不到14歲的養女日前遭哥哥當眾摸胸案件，隨後又爆出多起誇張猥褻案，此次的孩童性侵案連中國不少媒體人與女星章子怡都大為震驚，紛紛轉發「劉老師」案件，盼望早日將這些戀童罪犯繩之以法。