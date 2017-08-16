「歡樂池」取代喪妻之痛！ 94歲法官無償供泳池給孩子玩...

94歲退休法官戴維森（Keith Davison）在一年之前喪失了愛妻，沉寂一年之後，戴維森決定從傷痛中走出，過著自己的快樂人生。他在家裡的後院建立一個游泳池，希望能免費的讓小朋友來玩，並且製造歡樂的回憶。（圖擷自Boyd Hupper）

2017-08-16 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕94歲退休法官戴維森（Keith Davison）在一年之前喪失了愛妻，沉寂一年之後，戴維森決定從傷痛中走出，過著自己的快樂人生。今年春天戴維森開始把自家的花園打造成一個游泳池，今年七月完工後，他邀請鄰居的孩子一同享樂，如今許多歡笑聲常常洋溢在他家後院的花園，戴維森無償的付出換來不再孤單的生活。

綜合媒體報導，戴維森居住在明尼蘇達州的莫里斯，伊芙（Evy）2016年4月死於癌症，距離他們第66週年紀念日僅差四天。一間大房子裡忽然只剩下一人，沒有兒孫陪伴，他說自己根本無法承受這種喪親之痛，這突如其來的死亡讓他痛哭流涕，每日每夜都是思念，「你根本無法想像這是什麼樣的感覺」。然而在一年之後戴維森決定要走出來，他跟自己說「你已經傷心太久了」，於是他有了念頭，在家裡的後院建立一個游泳池，希望能免費的讓小朋友來玩，並且製造歡樂的回憶。

完工後，小朋友在邀請之下都親臨游泳池，各個開心的玩著水，戴維森表示，建立一個泳池對94歲的自己實在不容易，但是做這些事情，總比坐在地上望著牆發呆來得好！

法官戴維斯與愛妻結縭66年，至今家中還充滿著笑聲...。