馬航MH370調查重大突破 衛星拍到疑似殘骸

澳洲地球科學中心分析法國軍事衞星的拍攝圖，在原搜救處北方一片5000平方公里的海域發現12件人造殘骸、以及28件可能人造殘骸。（圖擷自澳洲地球科學中心）

2017-08-16 16:39

〔編譯周柏憲／綜合報導〕馬來西亞航空MH370客機2014年在印度洋上空失聯，相關單位苦尋1200多日未果，今日出現重大發現。澳洲科學機構今日（16）發布衛星照片的分析報告，推斷在印度洋一片5000平方公里的海域，可能是MH370新的可能消失位置。

隸屬澳洲運輸安全局的澳洲地球科學中心（Geoscience Australia）分析馬航MH370失聯2週後的法國軍事衞星拍攝圖，在原搜救處北方一片5000平方公里的海域發現12件人造殘骸、以及28件可能人造殘骸。當局指出，這些殘骸似乎非一般漂流物，來源為同一個群體。

「有高度信心」的澳洲地球科學中心表示，根據衛星照片和殘骸漂流模組，MH370客機的失聯位置就在他們推斷的海域內，是MH370另一個潛在消失位置。澳洲聯邦科學與工業研究院（CSIRO）直言：「找到了最有可能的客機位置，前所未見地準確而肯定。」

澳洲運輸安全局局長胡德（Greg Hood）認為報告的資訊有助未來相關搜救，儘管如此，影像解析度不夠高，無法確認這些殘骸來自MH370；澳洲政府則認為報告結果不夠具體，未予以承認。