美軍「魚鷹」運輸機意外頻傳 仍參與日美聯合演習

意外頻傳的「魚鷹」運輸機，據傳將於18日起投入美日聯合演習。（法新社）

2017-08-16 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕美日兩國自本月10日起，在北海道進行聯合訓練，進行實彈射擊訓練以及戰術演練，而先前意外頻傳的「魚鷹」運輸機，據傳將於18日起投入演習。

根據日本《共同社》報導，美國一架魚鷹式運輸機，於8月5日演習時墜毀在澳洲外海，造成3人死亡，事後日本防衛大臣小野寺五典指出，在美軍未說明失事原因前，要先停飛駐日的同型機，在美軍進行安全性說明後，日方在11日同意重啟飛行，小野寺五典昨日也透露，「魚鷹」運輸機將從18日起參加聯合演習。

目前有6架「魚鷹」運輸機駐留在山口縣的美軍岩國基地，其中3架在今日上午起飛，下午抵達青森縣三澤市的美軍三澤基地。不過「魚鷹」運輸機意外頻傳，先前除了墜毀於澳洲外海，去年12月13日也曾於沖繩外海迫降，讓沖繩居民擔心可能會對沖繩住宅區帶來危險。

日本陸上自衛隊北部方面總監部表示，陸上自衛隊出動約1300人、美軍陸戰隊則有2000人參加演習，聯合演習持續至28日，包括日本90式坦克、美軍LAV25裝甲車都將投入此次演習之中。

陸上自衛隊出動90式坦克參加演習。（路透）