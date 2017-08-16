3男在星國性侵女子判鞭刑 沒戴套還加重處分

孔心城由於指侵和性侵女公關，被判處6年有期徒刑，外加5下的鞭刑。（法新社）

2017-08-16 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕去年9月，有4名越南裔的英國男子到新加坡辦光棍派對，與23歲的被害女子結識，隨後女子與其中一名男性情投意合發生了性關係，然而另外三名男子竟然趁女子熟睡時性侵她。3名男子今（16）日被新加坡當局判處有期徒刑外加鞭刑，而其中一位沒戴套的犯人還被加重處分。

綜合外媒報導，24歲的鄭越英在結婚前找了孔心城（Khong Tam Thanh）、黎麥可（Le Michael）和武泰山（Vu Thai Son）到新加坡舉辦單身派對，並在當地夜店認識了來自馬來西亞的23歲女行銷公關，共同回到飯店。女公關與鄭越英凌晨發生了性關係，之後在他的臂彎中沉沉睡去。

之後，鄭越英卻離開房間，換成了孔心成與女子共處一室，孔心成隨後以手指與性器侵犯了女公關，結束後武泰山也侵犯了她，最後黎麥可壓在女子身上時，女公關此時剛好醒過來，她推開了黎麥可並表示「我不會跟這麼醜的人做愛」，隨後雖然質問鄭越英，但他表示並不知情，女公關接著前往警局報案。

新加坡高等法院法官胡小平（Hoo Sheau Pen，音譯）以「侮辱女性尊嚴罪」，判處三人有期徒刑與鞭刑，孔心城由於指侵和性侵女公關，被判處6年有期徒刑，外加5下鞭刑；而黎麥可則是被判5年半和5下鞭刑；武泰山被罰的最重，由於未戴上保險套，法官認為危險性行為讓被害人蒙受懷孕與性病的風險，判處他6年半的有期徒刑和8下鞭刑。

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