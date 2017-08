川普轉推火車衝撞CNN圖 白宮：他不小心的

2017-08-16 15:48

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普今日在推特上分享了一張政治諷刺圖,這張圖片為頭部被美國有線電視新聞網(CNN)標誌蓋住的人,被寫著川普文字的火車猛烈衝撞,雖然不久後這篇貼文就遭刪除,白宮也出來滅火說是「不經意」轉貼的,但完全無法阻止討論熱潮。

綜合外媒報導,白宮一名官員在今日(當地時間15日)表示,川普是不經意轉貼到這則火車推文,發現不對後隨即刪除。然而這種說法外界並不埋單,因為要在手機或電腦上轉推貼文必須經歷兩個步驟,表示川普有2次機會確定是否想轉推該圖片。

而《紐約時報》報導指出,維吉尼亞州的沙洛茲維爾市在12日出現了車子衝撞白人至上主義者的血腥示威,導致一名32歲女性身亡,19人受傷,而事後川普輕描淡寫的回應引起雙方不滿,如今轉貼這張圖除了表達對於CNN的不滿外,似乎也有淡化衝撞事件重要性的意味在。

而川普的態度耐人尋味,由於族群間的衝突,反種族主義者近期抗議,要將美國南方邦聯(Confederation)領袖的雕像移除,因為這些人曾是奴隸主,也是白人至上主義者的精神象徵。而川普昨日表示反對拆除:「華盛頓和傑佛遜生前都是奴隸主,我們難道因為這樣也要將他們的雕像移除嗎?如果真這麼做,無疑是在篡改歷史和改變美國人的文化」,認為這會引起骨牌效應沒完沒了。

然而川普也批評種族主義「邪惡」,曖昧的處理方式引起美媒批評,因此他又用推特發表批評,所謂假媒體仍不滿意他另外發表的評論。

Made additional remarks on Charlottesville and realize once again that the #Fake News Media will never be satisfied...truly bad people!