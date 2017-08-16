川普轉推火車衝撞CNN圖 白宮：他不小心的

川普在推特上轉推了川普火車撞擊CNN的圖片。（圖取自紐約時報）

2017-08-16 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今日在推特上分享了一張政治諷刺圖，這張圖片為頭部被美國有線電視新聞網（CNN）標誌蓋住的人，被寫著川普文字的火車猛烈衝撞，雖然不久後這篇貼文就遭刪除，白宮也出來滅火說是「不經意」轉貼的，但完全無法阻止討論熱潮。

綜合外媒報導，白宮一名官員在今日（當地時間15日）表示，川普是不經意轉貼到這則火車推文，發現不對後隨即刪除。然而這種說法外界並不埋單，因為要在手機或電腦上轉推貼文必須經歷兩個步驟，表示川普有2次機會確定是否想轉推該圖片。

而《紐約時報》報導指出，維吉尼亞州的沙洛茲維爾市在12日出現了車子衝撞白人至上主義者的血腥示威，導致一名32歲女性身亡，19人受傷，而事後川普輕描淡寫的回應引起雙方不滿，如今轉貼這張圖除了表達對於CNN的不滿外，似乎也有淡化衝撞事件重要性的意味在。

而川普的態度耐人尋味，由於族群間的衝突，反種族主義者近期抗議，要將美國南方邦聯（Confederation）領袖的雕像移除，因為這些人曾是奴隸主，也是白人至上主義者的精神象徵。而川普昨日表示反對拆除：「華盛頓和傑佛遜生前都是奴隸主，我們難道因為這樣也要將他們的雕像移除嗎？如果真這麼做，無疑是在篡改歷史和改變美國人的文化」，認為這會引起骨牌效應沒完沒了。

然而川普也批評種族主義「邪惡」，曖昧的處理方式引起美媒批評，因此他又用推特發表批評，所謂假媒體仍不滿意他另外發表的評論。