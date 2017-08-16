不堪虧損數十億美元 美南卡核電廠興建計畫喊卡

2017-08-16 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣最近陷入缺電危機，核四重啟與否再度成為討論焦點。美國南卡羅萊納州桑默核電廠當年因看準核能發展，投下鉅資加碼建造，如今卻因局勢演變過快，使得公司虧損連連，計畫也遭中斷。

《科技新報》報導，2008年正值提倡以核能減碳的年代，共同持股桑默核電廠的桑提古柏公司與南卡羅萊納電力瓦斯公司，向核能管理委員會申請興建2座新反應爐，採用西屋電氣公司最新式反應爐「AP1000」，並在2013年開始興建二號機組，也成為美國 30年來首座興建的核子反應爐。

但在二號機組開始興建時，核能主流的觀念，卻因日本311大地震導致福島核災、美國頁岩氣革命、國際油、煤價崩跌，與全球風力發電成本連年快速下降等因素逆轉，在歐洲各國核電廠計畫陷入停擺之際，桑默核電廠希望用「AP1000」挽救逐漸跌入谷底的核能產業。

只是桑默核電廠仍無法證明新型的AP1000，與歐洲壓水反應爐（EPR）有何不同，且還不斷追加施工時間及預算。直到2017年，西屋宣布上線時間延長至2020年，預算已增加兩倍，沒想到到了3月，西屋竟宣布破產。

西屋破產也讓美國政府相當緊張，因西屋是美軍核子動力航空母艦與核子潛艇反應爐供應商，若遭中企併購，可能對國安造成影響。

此外，南卡議會當初認定核能是減碳良方，為方便核電廠興建，允許公司在未完工前，就先向用戶預支核電廠興建費用，整個興建計畫預算已從最初的110億美元倍增至210億美元。

在今年8月初，持股45％的桑提古柏公司嘗試出售股份給杜克能源失敗，因此暫停核電廠計畫，另一家持股55％的南卡羅來納電力瓦斯公司則因無法獨立興建，在已投入90億美元的情況下，也只能終止興建。

兩家公司並無償還用電戶的計畫，甚至還希望議會同意在未來60年向用電戶加價，以補回投資失敗的缺口，總計達50億美元。美國民眾因此在8月控告南卡羅來納電力瓦斯公司瀆職。