上班遲到被罰深蹲100次 正妹昏迷衰竭亡

15歲蔣姓少女疑因主管施以不當體罰而不幸身亡，引發輿論一片譁然。（擷取自《都市零距離》）

2017-08-16 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南一名15歲蔣姓少女在房仲公司擔任業務員，上月底因上班遲到，被店長罰做100次深蹲，沒想到做完後她便感到身體嚴重不適，在送醫急救後仍不治身亡。

綜合中媒報導，今年15歲的蔣女擔任房仲業務，事發當天她因為上班遲到，被罰做100個深蹲，期間她曾多次反映身體不適，但店長卻以「照規矩走」為由，要求她做完，蔣女見狀只好繼續做下去，撐到做完時她雙腳已感到非常不舒服。

聽到女兒出了狀況，她母親馬上租了一輛車，送她回湖南當地一間醫院進行治療，沒想到院方檢查不出原因，僅開了一些藥便讓她出院回家休息。母親表示，女兒回家吃完藥後立刻吐了出來，病情也迅速惡化，四肢無法動彈還陷入昏迷，沒多久就因為呼吸循環衰竭過世。

事發後，死者家屬將矛頭指向房仲公司，認為是主管不當施行體罰才造成此次悲劇發生。當地媒體聞訊後多次嘗試聯繫該公司人員，但對方卻在訪談過程中含糊其辭，最熟悉員工的經理也大搞失蹤，電話都不接。

據悉，由於死者年齡未滿16歲，按照當地法律屬於非法童工，但為了送她出去賺錢，家屬便讓她假冒他人身分簽暑工作合約。消息人士指出，當地冒名打工的童工事件層出不窮，這次由於這起不當體罰致死事件的發生，才讓相關狀況浮上檯面並獲得輿論關注。

死亡證明書上註記其死因為「呼吸循環衰竭」。（擷取自《都市零距離》）