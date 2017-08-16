菲國「血腥之夜」！ 杜特蒂掃毒1日擊斃32名毒嫌

布拉坎省警長卡拉馬特（Romeo Caramat Jr.）16日表示，在15日的掃毒行動中，有32名涉毒嫌犯遭擊斃。（CFP）

2017-08-16 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕16日警方表示，14日晚間開始的菲律賓北部布拉坎省掃毒行動，到現在仍持續著！

15日，布拉坎省地區發動的67場掃毒行動，32名涉毒嫌犯遭擊斃，另有109人被捕。因遭槍斃的毒嫌人數甚多，15日這一天，被人們稱為「血腥之夜」，這是從菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）採取高壓手段對付毒蟲以來，死亡人數最多的一晚！

綜合媒體報導，布拉坎省警長卡拉馬特（Romeo Caramat Jr.）在16日表示，有32名涉毒嫌犯在掃毒行動中遭擊斃，這比前一次公布的21人死亡消息，整整多了12人！

警方沒收超過200公克的甲基安非他命（甲基苯丙胺）、786公克的大麻，還有各式火器、手榴彈與彈藥。據菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）稍早前提供的數據顯示，從去年7月1日到今年6月30日，也就是杜特蒂上任滿週年的時間裡，警方總共擊斃3264名拒捕毒嫌，並逮捕8萬6030人。

人權團體回報的死亡人數較官方為多，他們要求杜特蒂針對在相關暴力案件中，必須進行獨立調查！

杜特蒂競選時曾誓言，致力打擊菲律賓的貪污和毒品罪行，恢復法律和秩序，以及重建民眾對政府的信心！自從他上任以後，強勢的掃毒手段，眾人議論紛紛，至於最後的成果也是眾人矚目。

布拉坎省位於馬尼拉以北，人口約330萬。