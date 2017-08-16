象徵奇蹟與幸運！ 神聖高大白駝鹿瑞典現蹤！

白駝鹿真的太美，震懾住不少網友。（圖取自Hans Nilsson臉書）

2017-08-16 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕在瑞典的傳說中，白駝鹿是神聖的象徵，代表著好運與奇蹟，牠們相當稀少，全瑞典大約有40萬頭駝鹿中只有不到100頭白駝鹿。而有位瑞典議員11日在中部的韋姆蘭省幸運目擊，並拍攝了影片上傳到臉書上，引起了全世界熱議。

綜合外媒報導，尼爾森（Hans Nilsson）拍到的這頭白駝鹿由於真的太美，影片在網路上引起廣大討論，自然透露出的神聖與有如童話般的美麗震懾住不少網友。

據研究人員指出，瑞典約有40萬隻駝鹿中只有不到100頭是全白色的，距離上次發現白駝鹿也已事隔3年，瑞典農業科技大學的動物生態學教授艾瑞克森（Goran Ericsson）指出，這頭白駝鹿並非患有白化病，而是基因突變，全身缺乏黑色素。

駝鹿是世界上最大的鹿科動物，成年駝鹿平均肩高1.5-1.8米。雄性重380-535公斤，而雌性則重270-360公斤，比一般的犀牛還要高。身驅高大就像駱駝，唯一的天敵只有人類。而當地媒體於14日報導，影片在網路上瘋傳後吸引大量遊客前來享一睹風采，造成當地地主與自然愛好者的困擾，艾瑞克森也透過媒體呼籲大家「千萬不要擅自接近駝鹿」，因為駝鹿脾氣其實很不好，若貿然接近可能會發生意外。