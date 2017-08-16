傳劉霞報平安 仍無法與家屬通話

劉曉波7月中病逝及舉行喪禮後，劉霞就下落不明。（美聯社）

2017-08-16 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國民運人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波去世後，劉霞已失聯一個月，至今無法與外界聯繫，中國人權民運信息中心表示，劉曉波遺孀劉霞今日透過中間人報平安。

信息中心引述劉霞的親屬表示，劉霞透過中間人表示，身體尚好，目前在一個可以避暑的地方，人不在北京，劉霞沒有說她在何處，劉霞的弟弟劉暉仍陪著劉霞。

雖然劉霞透過中間人報平安，家屬至今仍無法與劉霞直接通話。