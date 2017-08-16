環團收拾川普殘局！ 減碳大計畫 「川普森林」運動啟動

美國總統川普的政策對氣候產生極大影響，為了抵銷這個衝擊，環團發起川普森林（Trump Forest）運動，目前植樹的數量已經超過了12萬棵！（圖擷自《BBC News》）

2017-08-16 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的政策對氣候產生極大影響，為了抵銷這個衝擊，環團發起川普森林（Trump Forest）運動，透過自發行動或捐款協助貧窮國家種樹，目前植樹的數量已經超過了12萬棵！

《BBC News》報導，川普對氣候的「無知」讓許多人不滿，眾人發起植樹運動！組織的成員表示，他們設立的目標是種植面積達一個肯塔基州（Commonwealth of Kentucky），其約104,749平方公里！

今年3月份開始，迄今為止，全球已有450多人響應！在第一個月有1萬5000棵樹被認領，現在則超過了12萬棵。每個人的貢獻方式不同，有些人透過捐款方式參與，讓樹木種在馬達加斯加、海地、衣索比亞與尼泊爾的森林保育計畫區；有些人則自掏腰包來種樹，而後將收據副本寄給計畫主辦單位。

川普認為「巴黎氣候協定」將會損害美國經濟，降低產值，並讓印度和中國等國家更有競爭的優勢，因此宣布美國將退出。

「川普森林」共同創辦人泰勒（Adrien Taylor）表示，「我們一些前線人員，在孟加拉國、蒙古和其他國家遇到了氣候變遷的影響，我們對川普感到失望。」他指出，全球只有一小部分的人投票給他，但是大家都必須承擔他「無知」的後果，因此他們做出了行動！估計到2025年，他們將需要抵消6億5000萬噸二氧化碳的排放量，相當於種植1000多億棵樹，藉此來補償川普影響氣候的政策！

在獲得廣大迴響之餘，有一些支持總統政策的人寄送「一些黑函」，稱「川普森林」這個構想只是在滿足川普的虛榮心！泰勒表示，希望川普會喜歡森林，畢竟這是以他為為名的森林「我們正努力替他收拾政策所帶來的環境影響」。他補充，如果總統想要擁有這片森林，就如同擁有川普伏特加（Trump vodka）和川普大廈（Trump Tower），我們非常歡迎，電話永遠為川普而接通。