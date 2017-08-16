北韓飛彈來了？15分鐘的「緊急警告」原來是烏龍一場...

一個音樂電台和一個基督教網絡電台從上午12時25分開始發布「緊急警告」，後來證明為錯誤的消息，由於時機敏感，此舉引來眾人恐慌！（路透社）

2017-08-16 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕關島的居民昨日（15日）兩個廣播電台意外的發出「緊急警告」，表示即將有飛彈襲擊事件！

綜合媒體報導，北韓領導人金正恩揚言在8月中旬發射飛彈，14日時又稱將觀察美國後續態度再做決定。然而15日竟發生長達15分鐘的錯誤廣播訊息，一個音樂電台和一個基督教網絡電台從上午12時25分開始發布「緊急警告」，由於時機敏感，此舉引來眾人恐慌！關島國土安全顧問查佛洛斯（George Charfauros）強調，「居民請保持冷靜，威脅並沒有惡化，我們繼續安定生活。」

回應美國總統川普的「火與怒」威脅，北韓領導人金正恩揚言8月中旬要向關島發射4枚飛彈，引發眾人熱烈討論，對此，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）14日時也以強硬態度回擊表示，如果北韓向關島在內的美國領土發射導彈，那就視同「開戰」。目前最新近況，14日時金正恩稱將對「美國佬愚蠢的舉動」加以觀察。

關島是美國屬地，人口約16萬人，是美軍重要的前哨基地。