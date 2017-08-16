好市多踢鐵板！ 侵權「蒂芙尼」判賠6億

2017-08-16 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國大型連鎖賣場好市多（Costco）打著國際知名珠寶公司蒂芙尼（Tiffany）的名號，在店內出售自家品牌「Tiffany」訂婚鑽戒，遭蒂芙尼指控商標侵權，美國一名聯邦法官週一（14日）裁決，認為好市多侵權罪成，要賠償對方將近2000萬美元（近新台幣6億元）。

根據《路透》報導，好市多從多年前就開始在賣場中販售珠寶、戒指等首飾，其中部分產品附上蒂芙尼的標誌，卻沒有用任何文字說明提醒消費者，其所販售的戒指並非來自蒂芙尼。對此，蒂芙尼公司在2013年情人節提起訴訟，控告好市多涉嫌侵犯該公司的商標及仿冒產品，據悉，這次訴訟所及的戒指數量約為2500個。

報導指出，曼哈頓的聯邦法官斯溫（Laura Taylor Swain）週一做出裁定，認為好市多應賠償蒂芙尼侵犯商標所得利益的3倍，即1100萬美元（約新台幣3億3千萬元）再加上約825萬美元（約新台幣2.5億元）的懲罰性賠償。法官接著更禁止好市多再販售任何非由「蒂芙尼」公司製造的「Tiffany」產品，除非前者用文字標語明確指出產品在鑲嵌等方面「具有蒂芙尼風格」。

對此，好市多目前正計畫上訴，直指法官的判決是「多重錯誤下的產品」，駁斥法官對於侵權、仿冒的判決，強調公司並未出售任何仿製「蒂芙尼」的鑽戒。