要猶太人進泳池前先淋浴 瑞士飯店引發以色列怒火

瑞士一間飯店在泳池前貼上一份公告：「致猶太客人，請在游泳前先淋浴，如果違反規定，我們將被迫因你而關閉游泳池。」（圖擷自twitter）

2017-08-16 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士一家飯店日前貼出告示，要求猶太人進泳池前要先淋浴，還規定猶太人使用旅館的冰箱的時間，消息傳出後引發以色列政府強烈不滿，要求瑞士政府公開道歉，猶太組織要求瑞士當局勒令飯店停業。

綜合外媒報導，瑞士滑雪勝地阿羅薩（Arosa）一間度假飯店，日前在飯店的泳池前貼上一份公告寫道：「致我們的猶太客人：請在進入游泳前先淋浴，如果違反規定，我們將被迫因你而關閉游泳池。」，另外廚房也貼出一張公告，要求猶太房客只能在上午10時到11時及下午4時30分到5時30分間，使用旅館的冰箱，因為「職員不想經常被打擾。」

消息傳出後引發以色列及猶太組織的憤慨，以色列外交次長霍托夫莉（Tzipi Hotovely）痛批這是「最嚴重、最醜惡的反猶太主義行為」，並約見瑞士大使表達強烈不滿，猶太組織西蒙維森塔爾中心（Simon Wiesenthal Center）更是要求當局勒令飯店停業，嚴懲管理者。

面對猶太族群的怒火，飯店辯稱因之前有2名猶太女子沒有淋浴就進游泳池，飯店為了加強管理而貼出告示，辯稱非反猶太主義，僅承認用字遣詞不當，現已撤除告示；瑞士外交部發表聲明，強調瑞士譴責一切的種族主義、反猶太主義，但以色列政府要求瑞士須公開道歉。

有報導指稱，此次風波引起猶太族群如此大的反彈，原因是過去在納粹集中營，黨衛隊會欺騙猶太人進入淋浴間清潔，但實際是進入毒氣室作有系統的屠殺。