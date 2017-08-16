狼父！ 強國男大庭廣眾 手伸到女兒褲內摸下體

2017-08-16 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國有民眾上網透露，在8月14日上午他在重慶西南醫院看到一名男子，抱著女兒在座位上等候看病時，疑似把手放在年幼女兒的褲內摸下體，而且等到女童檢查回來後，男子還是一直在摸。

據中國《未來網》報導，當時小女孩都在玩手機，並沒有對男子的猥褻行為做出任何反應。警方獲悉此事後已聯絡當時的目擊者，希望能釐清男子與女童是否真為父女關係。

北京律師張新年指出，依照中國《刑法》的強制猥褻罪，依法可處5年以上有期徒刑。但如果猥褻對象為兒童，則構成猥褻兒童罪，將從重判刑。