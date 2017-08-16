澳洲淫亂大亨4P照曝光 極樂恥度無上限！

2017-08-16 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一位煙草大亨貝農（Travers Beynon），以淫亂的生活出名，最近在網路上發布「日常生活照」，這次又大戰3女完成4P的任務，全裸的畫面毫無遮掩，其中一位女生還是貝農的老婆，堪稱恥度無上限！

《每日郵報》報導，貝農（Travers Beynon）2011年結婚與老婆泰莎（Taesha Beynon）生下了4個孩子，然而不滿足的他常常還與其他女人過著淫亂的生活，並將裸女、辣妹包圍的荒淫照放在網路上！這次他在《Instagram》PO了4P照，並下了一個標題「上床就是要像這樣...（Go to bed like...）」，短短2天迅速竟累積了2萬個讚。

貝農表示，床上擠著滿滿的女人在他家是家常便飯的事，「沒有多想什麼，關了門之後自然就會發生...」此外貝農還透露，每次在床上時，平均都會有四個女孩，每個星期都會想出一個新的性愛體位，「睡覺時間不是屬於我的，是給女孩們刺激的時刻」。然而他的太太泰莎（Taesha）曾語出驚人地表示，不會介意老公如此脫序的行為，因為「老婆只有一個」。

網友留言，「有錢就是任性」、「你的生殖器好像不止一個，你怎麼能同時睡3個女人？」、「非常羨慕...」。