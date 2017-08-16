正妹天生沒陰道 上網募款「想試試做愛的滋味」

茉絲罹患罕病「苗勒管發育不全綜合症」，造成先天性子宮喪失，子宮頸及陰道上部發育不全。（擷取自YouTube）

2017-08-16 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州22歲女子茉絲（Kaylee Moats），因患有罕見疾病「苗勒管發育不全綜合症（MRKH）」，讓她不能像正常女性一樣擁有子宮、陰道等性器官，令她未曾享受過魚水之歡。為實現「夢想」，茉絲近日在網路上發起募款，希望能籌措足額手術費建造人工陰道。

綜合外媒報導，茉絲是一名平面設計師，從未經歷過月經的她，18歲那年在母親陪同下到醫院檢查，這才發現罹患了罕病「苗勒管發育不全綜合症」，這種先天性畸形導致茉絲生下來就沒有子宮，也造成她子宮頸及陰道上部發育不全，在本應是陰道口的地方，更只有淺淺的凹陷，讓她不僅無法懷孕，連正常的性愛都無法擁有。

醫生宣布了壞消息後，茉絲隨即陷入困惑與低潮，同時她也擔心與男朋友的感情是否將因此改變。花了將近一個月的時間，茉絲最終鼓起勇氣向對方坦白，所幸男朋友展現了十足的支持，表示願意陪她度過這一切。

不過，雖然男友已明言不介意，茉絲仍希望接受手術，打造一個人工陰道。茉絲目前在募資網站上的募款目標是1.5萬美元（約為新台幣45萬元），「縱使這一切將會很疼痛」茉絲說，「我還是想跟男友做愛，這將讓我變成一個完整的女人」。

苗勒管發育不全的患者具有第二性徵，其中包括乳房發育及陰毛等外觀性徵，患者卵巢完整，排卵功能正常，所以雖因不具有子宮而無法懷孕，患者還是能透過體外受精及代孕等方式擁有自己親生的孩子。

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茉絲的男友展現了高度支持。（擷取自YouTube）