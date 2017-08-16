製造業對川普改革幻滅 又2執行長辭白宮顧問

2017-08-16 09:37

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國製造業和新總統川普的蜜月期結束，繼週一3位大企業執行長紛紛退出白宮製造業顧問委員會後，昨日再出現前美國鋼鐵公司執行長朗吉、美國製造業聯盟主席保羅辭退白宮製造業顧問一職。

這是大企業不再對川普抱持改革幻想的跡象。美國企業執行長的樂觀情緒於6月時來到近3年的最高點，他們非常期望川普能成功落實促進成長政策，包括減稅等稅法改革在內。

不料，本週以來，白宮製造業顧問委員會爆企業出走潮。美東時間週一，默克藥廠（Merck & Co）、運動服飾品牌UA（Under Armour）和科技大廠英特爾（Intel）執行長紛紛發表聲明，辭去白宮顧問。

美東時間週二，前美國鋼鐵（U.S. Steel）執行長朗吉、美國製造業聯盟（Alliance for American Manufacturing）主席保羅也都宣布從該委員會辭職。

美國多家企業認為，當前美國政治環境嚴重分歧，上週六維吉尼亞州沙洛茲維爾示威遊行爆發暴力的白人至上種族主義衝突後，川普總統卻未能即時予以譴責。

美國製造業聯盟保羅推文指出，他退出該委員會是因為「這是正確的行動」。同時，知名連鎖零售業沃爾瑪（Wal-Mart）公司執行長批評川普在上週末維州沙洛茲維爾發生暴力事件的最初反應。