同時接受安樂死 荷蘭91歲老夫妻牽手安詳離世

荷蘭一對已經結婚65年的老夫妻，他們在親人的陪伴下，牽著彼此的手，接受安樂死一同離開了人世。（情境照）

2017-08-16 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕最早將安樂死合法化的荷蘭最近出現一對夫婦同時接受安樂死的罕見案例，這對已經結婚65年的夫妻，他們在親人的陪伴下，牽著彼此的手，一同離開了人世。

綜合外媒報導，尼克（Nic Elderhorst）和他妻子特莉絲（Trees Elderhorst）結婚65年，今年已經91歲，但最近幾年來兩人的健康狀況亮起紅燈，2012年尼克中風癱瘓，而特莉絲則罹患血管性失智症，病人反應逐漸遲鈍，記憶力也開始喪失，他們的女兒意識到父母親時日無多，女兒說：「一起離世，是他們最深切的願望。」

據醫生的建議，雖然現在特莉絲的頭腦還算清醒，但是如果老伴走了，她很有可能病情加重，最後不得不在養老院度過，女兒稱這是她母親所極力反對的；這對老夫妻簽了安樂死協議，並在「臨終診所」（End of Life clinic）中度過6個月，在這段期間中，他們接受心理學家、精神科醫師和主治醫生的評估，以確認他們尋死的意志。

在兒女的陪伴下，老夫妻深吻了對方，然後手牽著手安詳離世，女兒說這是他們最後的心願。

雖然早在2001年，荷蘭就成為全球首個安樂死合法化的國家，但夫婦兩人同時接受安樂死的案例十分罕見，因為兩人同時滿足安樂死條件的情況相當困難，在荷蘭要執行安樂死，須出自病人意願，且醫生證明患者正處於「不能減輕」和「不能忍受」的痛苦中，達成安樂死已經是他們的唯一選擇的共識。