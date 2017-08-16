外媒報導全台大停電 日本網友：中國若找碴就全台淪陷

全台大停電新聞登上外媒，外界相當關注政府該如何因應這次危機。（資料圖，記者陳志曲攝）

2017-08-16 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕昨（15）日桃園大潭電廠下午4時51分6部機組全數跳機，造成全台17縣市大規模停電，影響668萬戶，查明原因後發現是因為中油人員誤關氣閥才導致此嚴重事故，為此經濟部長李世光請辭。而此一大新聞也登上外媒，讓國外網友驚愕不已。

全球三大通訊社之一《路透》、新媒《海峽時報》、《亞洲新聞台》，以及日媒《NHK》都報導了全台大停電，民眾受困電梯、交通大亂與商辦停擺等畫面全被捕捉。對此日本網友十分驚訝，紛紛表示：「這種時候停電，中暑死亡的人會很多吧」、「這人為疏失到底是怎麼樣的疏失？」也有人警告：「這沒事嗎？中國挑這個時候來找碴的話台灣一瞬間就淪陷囉。」

而對於李世光辭職負起責任，日本網友則是看法兩極，有人認為：「能這樣迅速辭職真的很厲害」、「辭的真快，反觀東電社長」、「夠果斷，希望日本的政治家能學學」，但也有人持相反意見：「這種大規模停電也不得不辭吧」、「辭職也太任性，真正負責任的方法是把防止再出包的措施弄好再走吧，這樣只是推給下個人而已。」

另外，許多日本網友也認為台電的電力系統可能有著大問題：「如果一個作業員的疏失就能讓半個台灣停電，代表這系統有缺陷吧」、「一個人停了6個機組，這系統有根本性缺陷吧？太沒有危機管理能力了」、「不論原因是什麼，發電竟然會突然停止，證明了台灣全島的機能不全，太依賴需要供給燃料的發電廠才會變成這樣。」