南韓軍方情資分析 北韓3年前就計劃進攻關島

北韓領導人金正恩日前放話要攻擊關島，引起國際高度恐慌。（法新社）

2017-08-16 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩日前放話要攻擊關島，引起國際關切，根據南韓軍方會議資料指出，南韓軍方認為，北韓編列3個戰略部隊，並擁有100多輛移動發射車（TEL）和800多枚導彈。其中部署在中部地區的舞水端導彈，射程500到3500公里，可以對日本、關島和大邱以南地區展開攻擊，也就是說，北韓早在2014年就開始計畫進攻關島。

《中央日報》報導，根據2014年南韓軍事報告，北韓有三個戰略部隊小組，短程飛毛腿導彈可飛行50至1000公里，中距離蘆洞導彈瞄準日本的美軍基地，可飛300至1300公里，部署在中部地區的舞水端導彈射程500-3500公里，可以對日本、關島與大邱以南地區展開攻擊。

南韓軍方分析，關島設有美國太平洋司令部旗下的海空軍基地，並部署北韓害怕的B-1B戰略轟炸機和B-52H戰略轟炸機等戰略武器，因此北韓正在開發可以打擊美國本土的KN-08導彈，但至今從未進行試射。由於這是3年前的資訊，南韓軍方估計，現在北韓擁有的導彈數量與移動發射車數量可能已經增加，根據美國國防部情報局彈道導彈分析委員會（DIBMAC）近日報告，朝鮮目前擁有的移動發射車數量可能在250輛左右。