場面冷清...歐洲毒蛋風波影響比利時「巨型炒蛋節」

比利時馬爾美地（Malmedy，是位於比利時列日省東部阿登地區的一座城市）有個製作巨型炒蛋的傳統節慶，每年都吸引大批觀光人潮造訪，然而今年人數比去年減少了將近6000人。（圖擷自比利時晚訊報）

2017-08-16 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕比利時近期爆發雞蛋遭殺蟲劑「芬普尼」（fipronil insecticide）污染的風波，影響民眾食安信心。比利時的一個傳統活動「製作巨型炒蛋的節慶」在8月15日舉行，1000人造訪，相較於去年的7000人整整少了6000人！

綜合媒體報導， 比利時馬爾美地（Malmedy，是位於比利時列日省東部阿登地區的一座城市）有個製作巨型炒蛋的傳統節慶，每年都吸引大批觀光人潮造訪，但今年受到殺蟲劑污染雞蛋影響，人數銳減了不少。

活動進行方式是使用一個直徑達4公尺（13英尺）的大盤子，再丟入25公斤的培根，50公升的油和數公斤的蔬菜，最後1萬顆雞蛋的蛋液在眾人的見證下到入！大家一同賣力揮動鏟子，在辛勞與汗水之下，將完美的炒蛋成品分給現場的民眾食用。

8月初以來，自荷蘭輸往比利時、德國的雞蛋被驗出含有危害人類健康的殺蟲劑芬普尼（fipronil），隨著風波擴大，受污染的蛋範圍橫跨歐洲16國，歐洲已經可能有1000萬顆蛋遭到下架及銷毀。

歐盟委員會在11日時表示，受毒雞蛋影響的國家有瑞典、法國、英國、奧地利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、丹麥、瑞士、比利時、德國、荷蘭、香港等17國，其中15國為歐盟成員國。我國衛福部食藥署北區管理中心則表示，台灣並未從歐洲進口雞蛋。