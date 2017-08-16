撞見小王和妻子激情做愛 他一怒之下射死兩人

老婆和小王正在做愛，一氣之下他開槍射兩人。（圖取自太陽報）

2017-08-16 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞日前發生了一樁恐怖事件，一名42男子賈西亞（Juan Carlos Garcia）目睹老婆卡特拉諾絲（Sandra Castellanos）和小王葛梅茲（Noe Gomez）做愛，一氣之下他竟開槍射死了卡特拉諾絲和葛梅茲，兩人當場身亡，事後他自首向警方承認犯行，但他不認為自己有錯，強調是老婆有錯在先。

《太陽報》報導，賈西亞從鄰居的口中得知老婆出軌，起初他不是很相信，後來他決定抓姦，來看看老婆是否真的出軌，本月4日他假裝要上班，到實際上他跑到朋友家，老婆看他去上班後，立刻打給小王約她到家中偷情。

賈西亞在晚上9點多故意打給老婆，詢問3個孩子睡了沒，她告訴他孩子都睡了，電話掛掉後過了不久，賈西亞闖回家中，還真的被他抓到老婆和小王正在做愛，全身一絲不掛，兩人非常激情的進行中，他一怒之下開槍朝老婆與小王射去，兩人當場身亡。

賈西亞向警方自首，但他不覺得自己有錯，他對警方說：「老婆做了對不起他的事，這完全傷害了我當男人的自尊！」目前案件已在偵辦中。