鄧福德訪中提北韓 籲美中溝通減誤判

2017-08-16 02:36

〔中央社〕美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德今天在北京表示，美、中兩國軍方對許多艱難議題未必有同樣看法，而加強溝通、減少誤判，對區域及世界正面臨北韓核問題危險下，至關重要。

鄧福德（Joe Dunford）首次以美軍參謀首長聯席會議主席身分訪問中國大陸，在北韓與美國叫囂喊話、緊張情勢升高之際，他這趟亞洲行先抵南韓，展現美韓同盟堅定不移的決心外，五角大廈15日公布他在北京與中共中央軍委聯合參謀部參謀長房峰輝會談後、簽署「聯合戰略對話機制」的架構，而這一架構下的首次會談11月將於華府舉行。

據報導，中共軍方披露，兩人會談時曾就台灣、南海、北韓擁核等議題交換意見；然而，根據美方新聞稿，鄧福德與房峰輝的對談，主題圍繞北韓及美、中兩軍關係。

鄧福德說，「老實說，我們在許多艱難議題上不必然有同樣觀點」，美、中兩國間有摩擦，但兩國軍方不斷接觸、對話與會談，雙方都承諾，要合作處理這些難題。

他還說，雙方會談須取得實質進展，而集體挑戰就是必須真誠坦率地面對這些議題，減少誤判只是「最低標準」，美、中兩軍應試著找尋合作領域。

鄧福德表示，兩國軍方建立高層將領的溝通機制，有助改善兩軍溝通、減少誤判，這對當前區域及世界面臨北韓核問題的危險下，至關重要。

「聯合戰略對話機制」是美、中兩軍高階將領層級的對話管道，五角大廈指出，這個機制來自美國總統川普上任後、美中之間建立的「外交與安全對話」。

鄧福德將訪問中國三天，期間還將參訪解放軍的部隊訓練。