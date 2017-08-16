澳洲副總理棄紐西蘭國籍 前強嫂也嘲笑

2017-08-16 00:14

〔中央社〕「意外的紐西蘭人」澳洲副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）今天宣布放棄紐西蘭國籍。

法新社報導，澳洲副總理喬伊斯昨天被揭露他有紐西蘭國籍，因為雙重國籍當澳洲國會議員違法，引發要求他辭職的聲浪。

喬伊斯今天中午告訴國會說，紐西蘭當局已經同意他放棄紐西蘭國籍，國籍是不知情下因在紐西蘭城市丹尼丁（Dunedin）出生的父親獲得。

他說：「在質詢時間之前，我們收到紐西蘭口頭通知，他們接受放棄紐西蘭籍，我們期待書面通知很快到來。」

這個發展不代表這個怪異事件就此結束，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）在國會的過半一席議員優勢因此事件受到威脅。

但喬伊斯希望放棄紐籍有助此案，保住議員職位，保住對政府的緩衝，直到高等法院判定他是否有資格擔任民選官員。

事件扯上澳洲和紐西蘭左翼政黨串通顛覆澳洲保守派政府的陰謀論。助理財政部長蘇卡爾（Michael Sukkar）指控澳洲和紐西蘭中間偏左政黨共謀，比喻成冷戰時期的間諜活動。

50歲的喬伊斯因為威脅安樂死美國男星強尼戴普的狗而名聞國際，當時強尼戴普帶2隻愛犬「手槍」（Pistol）和「波」（Boo）非法入境澳洲。

強尼戴普前妻女星安柏赫德（Amber Heard）離婚後留著狗兒，對喬伊斯紐西蘭國籍的困境幸災樂禍，她今天在推特說：「當時喬伊斯說沒人可凌駕法律，我沒有想到他說的是紐西蘭法律。」

「每日郵報」（Daily Mail）報導，網友在社群媒體流傳一張喬伊斯競選活動抱羊露齒笑的照片，因為紐西蘭人喜歡羊，網友搞笑說，如果大家會解讀的話，當時就該看出喬伊斯是紐西蘭人的跡象。