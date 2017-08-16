香港泛民派人士衝撞議會 遭重判8至13個月

香港高等法院週二（15日）裁定，2014年衝撞立法會大樓的13名泛民派成員，以非法集結罪名分別判處8至13個月徒刑。（美聯社資料照）

2017-08-16 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港高等法院週二（15日）裁定，2014年衝撞立法會大樓的13名泛民派成員，以非法集結罪名分別判處8至13個月徒刑。

綜合媒體報導，2014年6月香港立法會財委會審議新界東北發展計畫時，有大批示威者舉行反對東北發展集會，以竹枝衝撞立法會大樓，造成多名保全受傷。屬於香港泛民主派的13名男女事後被裁定非法集結罪名成立，判處社會服務令，但港府律政司認為刑罰過輕，向上訴庭申請覆核，要求改判即時監禁。

上訴庭的3位法官認為，考慮到犯罪動機，原判決明顯過輕，法庭有責任作出有阻嚇判刑，還稱判處年輕及有抱負的人入獄，並非樂意的決定。法庭最後以入獄15個月作為基點，考慮到有人已完成社會服務令，判處其中12人13個月牢刑，1人8個月徒刑。

有示威者表示，只想伸張正義，對所做的事不後悔。其中一名被告黃浩銘，被帶離法庭時還大叫「土地屬於人民，還我民主規劃，公民抗命無畏無懼」。在13名被告中，招顯聰沒有出庭，法庭已頒布拘捕令。

早前被取消議員資格的社民連「長毛」梁國雄指出，這次重判是「三權合作」的表現，「政府搶地、立法會保皇黨配合，再由律政司宣告形同暴亂」，並形容這是「對示威者的逼迫，政治的逼迫，假法治之名」，直說是「冤獄」。