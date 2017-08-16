塔利班推特找上川普 建議美盡快撤軍阿富汗

美國官方仍在思考是否要增強兵力或撤兵，以因應持續在阿富汗惡化的情況。（路透）

2017-08-16 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國在阿富汗（Afghan）駐軍已有16年之久，阿富汗的軍事政策也一直是讓美國幾位總統頭痛的問題。在川普（Donald Trump）上任後，多次暗示要減少美國的損失，並想辦法讓美國盡早抽離這場衝突。根據報導指出，塔利班（Taliban）組織在推特上寫了一封公開信，並且特別標記川普，建議川普別再拖延戰事。

根據《BBC》報導，美國總統川普發表言論的態度一向很直接，但唯獨對於阿富汗軍事政策的回應總是保持適當的沉默。白宮原定在7月中會對阿富汗政策作表態，但一直沒有消息傳出，直到上星期川普表態，證實美國的阿富汗政策離決議不遠了。川普承認自己接手一個非常棘手的問題，並希望能夠讓美國的阿富汗政策能簡單化。

不久後恐怖組織塔利班在網路上公開一封信，並標記川普的公眾帳號。塔利班組織表示，希望川普從前幾位總統的錯誤政策中學習，並重新思考美國在阿富汗的政策走向。塔利班呼籲川普，別輕易聽信那些激進的國會議員與將領的意見，不要再讓戰爭的時間距續拖延。

塔利班組織在阿富汗的勢力範圍，在近幾個月中強勢擴張，目前已控制阿富汗10％的城市，給予受美國支持的阿富汗政府極大的壓力。