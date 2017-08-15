德國航空業老二 柏林航空聲請破產

德國第2大航空公司柏林航空（Air Berlin），週二（15日）正式向德國政府聲請破產。（美聯社）

2017-08-15 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕德國第2大航空公司柏林航空（Air Berlin），在經過多年虧損、最主要股東阿提哈德航空（Etihad Airways）不再提供財務支援後，週二（15日）正式向德國政府聲請破產。

綜合外媒報導，成立於1978年的柏林航空近年壞事不斷，接連虧損、航線減少又大幅裁員，自2006年上市以來，僅有1次實現年度盈利。2011年收購該公司部份股權的阿提哈德航空，曾對其進行上億歐元的注資，但在未能帶來預期利潤後，一直在審查其在歐洲的投資。

柏林航空表示，向柏林地方法院申請啟動破產程序，是因為阿提哈德航空不會再提供資金上的援助，並表示，該公司申請的是「自我管理下的破產程序」（Insolvenz in Eigenverwaltung）。這種破產程序的特點是管理層將繼續負責企業業務。

德國聯邦政府則將為柏林航空提供1.5億歐元的「過橋貸款（bridging loan）」，保障該公司繼續全面運行，避免航線受到影響。

柏林航空也表示，將與漢莎航空就業務轉讓部分展開談判，漢莎也證實，目前正就「收購部分業務進行談判」，並稱將與德國政府一起支持柏林航空重組。漢莎航空為德國最大航空公司。