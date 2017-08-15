中國就業歧視新花招 這5個星座優先錄取

2017-08-15 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國就業市場競爭激烈，就業歧視出現「新花招」，有些公司招人開始挑剔長相、星座和家鄉等條件，星座方面，又以摩羯座、水瓶座、處女座、雙魚座和牡羊座優先，讓中國媒體直說摸不著頭緒。

中國《北京晚報》報導，雖然招聘簡章上沒有，但在面試官心中，「顏值」已成為考慮的第一要素，只要應聘者外型條件好，工作能力是其次。經歷數次面試失敗的小董說，「人類都是視覺動物，肯定是漂亮的更有優勢，同等條件下，一定是外形條件好的勝出。」

除了外貌，有的單位還要看星座，有一所學校招聘幼教老師，除了要求學歷、團隊合作能力、有愛心喜歡孩子等，還表示「摩羯座、水瓶座、處女座、雙魚座、牡羊座優先」。

家鄉也成為招聘條件，來自某省的小陳在找工作時屢被問到籍貫問題，且老是因此碰壁，有間面試官更直接告訴他，「不是我們有歧視，這是老闆規定的。我們老闆以前跟幾個這地方的人合作過，被騙得很慘，所以後來就有了這條規定。」

讓求職者更受傷的則是企業對「大齡女子」的歧視，尤其以女碩士、女博士居多，一聽到是碩士，就問有沒有男友、何時結婚生小孩，生過孩子的女性，又被問以後生不生「二胎」。

一家企業的招募代表就說，要培養一個優秀員工很不容易，「如果女員工長時間休假會對公司運轉造成很大影響，這也是企業在招聘時不得不考慮的問題。」