川普未譴責種族主義 3執行長辭白宮顧問

美國維吉尼亞州12日爆發種族衝突1輛轎車衝入反種族主義歧視的人群中，導致1人死亡。（美聯社）

2017-08-15 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州12日爆發種族衝突導致1人死亡，總統川普（Donald Trump）並未譴責白人至上主義與種族主義，僅僅表示「各方都有錯」，引起巨大的批判聲浪。14日知名公司英特爾、安德瑪和默克化工執行長宣布退出「美國製造業顧問委員會」，表達對川普姑息種族主義的抗議。川普在第一時間選擇回嗆默克藥廠的非裔執行長，也引發批評。

綜合媒體報導，支持白人至上主義的群眾12日走上維州街頭，反種族歧視的群眾也上街示威，雙方有多次的拉扯衝突，不過一輛轎車竟然衝入歧視群眾之中，造成1人死亡、35人輕重傷。當時人正在私人高爾夫球俱樂部度假的川普發表聲明表示，「我們以最強烈的詞彙，譴責以激烈方式露出仇恨、偏執和暴力的人，各方都一樣，各方都一樣。」

川普的回應引起民眾譁然，多家媒體表示，從來沒有總統會在種族衝突的事件上只說「各方都有錯」，甚至連共和黨重量級人士都表示，應該要查明衝突的原因，而不是只表示「譴責暴力」。美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）也將此事件定調為「國內恐怖主義」，顯示此事件並非川普說句「各方都有錯」便能弭平。

14日上午知名大廠英特爾（Intel）、默克藥廠（Merck）和安德瑪（Under Armour）的執行長紛紛向川普遞出辭呈，退出白宮「美國製造業顧問委員會」，原因正是不滿川普對此次種族衝突雲淡風輕的聲明。

3位執行長也都各自發表了聲明，做為川普製造業顧問中唯一一名非裔成員，默克藥廠執行長弗雷澤（Kenneth Frazier）在聲明中表示：「身為執行長，也基於個人良知，我有責任對抗不能容忍異己的極端主義。」無獨有偶，面對執行長們的抗議，川普選擇只回嗆非裔的弗雷澤：「弗雷澤請辭顧問後，就有時間可以設法降低那些騙死人的藥價！」

《波士頓全球報》指出，川普回嗆一個像是弗雷澤這樣受到尊重和有原則的商業領袖，就表明川普傾向於摧毀任何忠誠或團結國家的努力。

路透前首席執行官湯姆（Tom Glocer）稱讚弗雷澤，並且呼籲其他企業高級主管像川普請辭。湯姆稱讚弗雷澤「穩穩的占在了真正的美國價值觀之上」在推特上也出現了支持弗雷澤的推文，聯合利華首席執行官保羅·波爾曼（Paul Polman）就在推特上對弗雷澤表示感謝，感謝他站出來，讓這個國家的道德價值得以實現。