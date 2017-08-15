遭美國強行制裁 伊朗揚言撕裂核子協議

伊朗總統羅哈尼今日（15日）在國會演說上對於美國單方面的制裁，表示將逼迫伊朗撕裂核子協議。（美聯社）

2017-08-15 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統哈桑·羅哈尼（Hassan Rouhani），在今日（15日）國會的演說中，警告美國若持續對伊朗強行實施新的制裁計畫，將會在「數小時」內重啟核武研發程序。重啟計畫後將會比2015年的核武研發規模更大、更為激進。

綜合外媒報導，美國與伊朗近日互相指控對方違反當初簽訂的核子協議（JCPOA）的協議精神。伊朗於德黑蘭試射飛彈後，美國財政部隨即在7月底制定新的制裁計畫，從財政方面制裁6間伊朗企業試圖阻止伊朗試射飛彈的行為。

羅哈尼在今天的國會演說中表示，若美國對伊朗施加任何新的制裁行動，伊朗便會在「數小時」內，重啟核武研發程序，並撕毀之前與世界各國簽訂的核子協議。羅哈尼更抨擊簽訂經濟制裁法案的川普，說他並非一個「良好的夥伴」或「可靠的談判者」，更指責川普無視之前所簽訂的國際法案，例如巴黎氣候協定以及對古巴的條約等等。

美國指控伊朗試射飛彈行動違反聯合國的核武協議，規定不可發射可運送核武的飛彈。但伊朗官方表示，此次飛彈試射並沒包含核子彈頭，而伊朗的核子研發政策也並非用於戰爭用途。

對於這次美國單方面實施財政上的制裁，羅哈尼說：「如果美國想再度對伊朗施加任何新的制裁，那麼伊朗一定會回到簽訂核武協議前的狀態，而且更為激進。這不會是1週或1個月的事情，而是數小時內。」