印度獨立日 莫迪：我們有能力戰勝威脅

莫迪在向數千上萬人的演說中表示，「安全是我們的第一要務」；針對任何「從事對我國不利行動者」，印度都有能力保護自己。（法新社）

2017-08-15 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕今（15）日是印度的獨立日（Independence Day），印度總理莫迪（Narendra Modi）在德里紅堡（Red Fort）發表獨立70週年演說，「安全是我們的首要之務」，並強調印度有能力在各領域戰勝威脅。

綜合媒體報導，印度今日慶祝脫離英國統治70週年，莫迪在向數千上萬人的演說中表示，「安全是我們的第一要務」；針對任何「從事對我國不利行動者」，印度都有能力保護自己；「不論是海上或邊界、網路還是太空，在所有領域，印度都有能力、也夠強大，可以戰勝試圖做出不利我國的事的人。」

《德國之聲》指出，除了針對宿敵巴基斯坦，這席話顯然也是在說給北京聽。今年6月中旬，印度軍隊進駐洞朗，意在阻止中國在當地擴建一條公路，印度憂心中國軍隊會經該公路過於接近並危及印度東北地區的穩定。兩國軍隊對峙明天將進入第3個月。

莫迪在演講中也提到反貪腐和經濟改革。當局去年無預警宣布廢除500盧比及1000盧比兩種最大面額的鈔票，這2類紙鈔在貨幣流通市場佔了8成。莫迪今日表示，去年的政策將460億美元未申報的財產帶回國庫。

莫迪還稱，要打造人人平等、享有公平機會的「新印度」，「窮人可住在混凝土房屋、農民收入增加一倍，青年和婦女將獲得充足的機會」，他說，這是「沒有種姓、恐怖主義、腐敗和裙帶關係的印度，乾淨的印度。」

莫迪說，「我們必須下決心，在2022年前實現印度「自由戰士」（指聖雄甘地）的夢想。」印度將在2022年迎來獨立75週年。