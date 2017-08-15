北韓射彈暫時擱置 專家看到危機降溫契機

多位國際情勢專家對此表示，金正恩擱置發射計畫其實是在「降低危機」，並希望以此作為籌碼，希望和美國談判。（法新社）

2017-08-15 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩先前曾揚言在8月中旬發射4枚飛彈攻擊關島，引起國際重視，但目前又有外媒指出金正恩撤回對關島的導彈，將視美方的態度再決定是否下令發射飛彈。多位國際情勢專家對此表示，金正恩擱置發射計畫其實是在「降低危機」，並希望以此作為籌碼，希望和美國談判。

綜合外媒報導，部分國際情勢專家認為，金正恩目前是把飛彈威脅當作談判籌碼，想和美國進行談判，而美國智庫「美國進步中心」（CAP）資深專家孟特（ Adam Mount）就直言這是北韓想針對相互約束演習及飛彈試射的直接請求，這樣的方式也讓金正恩不會「失去面子」。

南韓延世大學教授戴洛里（John Delury）則認為，金正恩擱置朝關島試射飛彈計畫，至少目前是在降低危機，不過他直言 ：「目前還沒脫離麻煩，雙方都還需要繼續在言辭與行動上採取降溫的作為，並加快腳步進行外交工作。」

但令人疑惑的是，監視北韓軍事動向的美軍偵查衛星今日發現北韓正在準備中距離彈道飛彈的發射台，雖然無法判斷這項部署作業是否與攻擊關島有關，不過美國國防部官員透露，這個準備動作代表北韓希望金正恩一但下令，24到48小時內即可發射飛彈。