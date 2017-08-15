有核武就是嗆 金正恩痛罵美國「愚蠢的洋基佬」

2017-08-15 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩放話射飛彈轟關島，使得全球局勢更加緊繃。金正恩表示，是否要發動攻擊仍取決於美國的挑釁行為，還痛罵美國是「愚蠢的洋基佬」。

金正恩聲稱要對關島發射4枚飛彈，並於昨（14）日前往朝鮮人民軍戰略軍司令部進行視察，聽取有關戰略軍瞄準關島近海發射洲際彈道飛彈的報告。金正恩事後有意改變心意，強調發動攻擊與否將視美國的表現決定。

金正恩嗆明，「如果這群愚蠢的洋基佬（美國人之意）繼續挑釁的話」，他仍有可能下令對關島發射飛彈。