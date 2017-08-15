罹怪病隨時隨地高潮不止 她天天哭求「被滿足」

罕病患者麥克勞芙琳受持續性性興奮所苦。（擷取自YouTube）

2017-08-15 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名23歲女子因罹患罕見疾病「持續性性興奮症候群（PGAD）」，日日夜夜與自己的性慾搏鬥。直到最近，一個研究團隊提出許多種不同的治療方法，讓受該病困擾已久的她得以看見一絲希望的署光。

綜合外媒報導，今年23歲的麥克勞芙琳（Amanda McLaughlin）受此疾病困擾已有將近10年之久，在青春期時，異常旺盛的性慾讓她苦不堪言，其父母一度以為她經歷的只是一般的性成癮症狀，並未多加重視。直到症狀越來越嚴重，麥克勞芙琳這才驚覺不對勁並前往大醫院求助，經醫師診斷後確認罹患了罕見疾病「持續性性興奮症候群」。

醫師指出，持續性性興奮症候群又稱陰蒂異常勃起，是一種罕見疾病，患者會在沒有任何外來性刺激或存有性需求的情況下，持續而不由自主地感到生殖器官處於性興奮狀態，甚至連續達到多次性高潮。

受此疾病影響，麥克勞芙琳並不會在高潮後進入「聖人模式」，困擾她的興奮感將在短時間後恢復，甚至曾持續多日到數星期而不消退，對其日常生活造成嚴重的負面影響。麥克勞芙琳說，自己發病後就很少出門，沒辦法正常工作，甚至無法進行一般的社交行為。麥克勞芙琳自述，發病時往往讓她乞求男友讓她高潮，以獲得一時半刻的短暫安寧。「如果我可以選擇」，她說「我寧願未來完全沒有性高潮也不要像現在這樣受折磨」。

幸好，她的男友喬喬（JoJo）展現了十足的體諒，與其共同努力並提供支持，目前兩人已嘗試了數十種治療方法，包括冰敷陰部舒緩長時間持續勃起的陰蒂等。密西根大學的醫療團隊亦表示將盡力協助她們，減輕患者的痛苦並讓她重新掌握自己的人生。

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