專家爆北韓飛彈技術大躍進內幕：「引擎從黑市買的」

專家指出，北韓的火箭引擎極有可能是從烏克蘭的黑市購得。圖為火星12號發射畫面。（美聯社）

2017-08-15 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕北韓威脅全球警戒，其中一個原因，就是北韓的飛彈技術進步幅度驚人。但有飛彈專家指出，北韓的火箭引擎並非全自製，而是從黑市買來的。

飛彈專家艾爾曼（Michael Elleman）在「國際戰略研究」網（IISS）發表專文，指出北韓的火箭引擎是透過黑市交易網絡，向烏克蘭一間工廠購買而來的，該座工廠原先是蘇聯飛彈計畫的一部份，或許這能夠解釋北韓的飛彈技術為何會有如此驚人的進展。

北韓的飛彈技術，在2016年一連串的中長程飛彈試射失敗後大躍進，遠超出美國情報局的預估。但現在有證據指出，北韓是從烏克蘭黑市購買先進引擎，分別用於火星14、火星12號飛彈。

艾爾曼向《CNN》透露，「很顯然地，北韓的引擎是從國外來的，但他們仍成功地將引擎和自身系統結合，並成功發射中長程與洲際彈道飛彈。」

艾爾曼表示，引擎來源可能是烏克蘭和俄羅斯，稱這些引擎在網路上出售已是公開的秘密，「我們知道北韓的改良版本，就如同我們在烏克蘭看到的，雖然不代表俄羅斯沒有，但最有可能的來源是烏克蘭。」